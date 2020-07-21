До Луцька через ситуацію із захопленими заручниками в автобусі терміново вилетів голова МВС Арсен Аваков. Із самим терористом наразі ведуть перемовини, аби владнати ситуацію.

Вже з'явилися перші подробиці про того, хто називає себе "Максим Плохой" і стверджує, що має вибухівку і зброю у салоні автобуса. Як пише на своїй фейсбук-сторінці заступник міністра МВС Антон Геращенко, терорист, який захопив заручників – автор книги "Філософія злочинця".

Детальніше Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Як вже повідомлялося раніше, поліція ввела спеціальну операцію "Заручник". Наразі із чоловіком, який захопив автобус, проводяться переговори.

Правоохоронці роблять все необхідне для того, щоб ця кризова ситуація завершилася звільненням заручників. Пріоритетом є діалог з особою, яка захопила заручників,

– написав Геращенко.

Книга "Філософія злочинця"

Антон Геращенко повідомляє: в інтернеті за авторством "Максим Плохой" є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. Геращенко наводить уривок із книги.

Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки – я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. Мене можна вбити, але це не виправить. Злочинець – це глибина і не може не бути їм той, у кого вона є. Особа Бога – в дзеркалі…

– наводить цитату Геращенко.

Що наразі відомо про захоплення автобуса у Луцьку