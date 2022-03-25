Известно, что враг лупил в Рубежном, Северодонецке, Приволье, Щедрищеве, Лисичанске, Новотошковке.

Важно Оккупанты обстреляли поликлинику в Харькове: 4 человека погибли

За 24 марта 2022 года чрезвычайники ликвидировали больше 30 пожаров в жилых многоэтажках, частных домах и на других объектах области. А также спасли 18 человек.



Поврежденная многоэтажка / Фото ГСЧС

Спасатели, власть, полицейские, врачи, коммунальщики, волонтеры – все они продолжают свою героическую работу под обстрелами.



Героическая работа спасателей / Фото ГСЧС

"Результат их отваги – это тысячи эвакуированных граждан из зоны боевых действий, десятки рожденных здоровых маленьких украинцев и украинок в подвалах больниц, накормленные старушки, мамы и детки в убежищах, около сотни спасенных из-под завалов людей", – сообщили в ГСЧС.

Обратите внимание – Российский вертолет на Харьковщине обстрелял собственные позиции