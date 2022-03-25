Відомо, що ворог гатив в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Привіллі, Щедріщевому, Лисичанську, Новотошківці.

Важливо Окупанти обстріляли поліклініку у Харкові: 4 людини загинули

За 24 березня 2022 року надзвичайники ліквідували понад 30 пожеж у житлових багатоповерхівках, приватних будинках та інших об'єктах області. А також врятували 18 людей.



Пошкоджена багатоповерхівка / Фото ДСНС

Рятувальники, представники влади, поліцейські, лікарі, комунальники, волонтери – усі вони продовжують свою героїчну роботу під обстрілами.



Героїчна робота рятувальників / Фото ДСНС

"Результат їх відважності – це тисячі евакуйованих громадян із зони бойових дій, десятки народжених здорових маленьких українців та українок в підвалах лікарень, нагодовані старенькі, мами та дітки в сховищах, близько сотні врятованих з-під завалів людей", – повідомили в ДСНС.

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