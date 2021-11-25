Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об отсрочке выхода из красной зоны просил первый заместитель председателя Луганской ОГА Алексей Смирнов.

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Ограничения красной зоны будут действовать и дальше

Руководству Луганской области, как и Львовской, поручили принять меры по дальнейшему контролю за соблюдением карантинных ограничений. Также на уровне объединенных территориальных общин будет осуществляться ежедневный мониторинг эпидемической ситуации.

Кроме того, руководители областных государственных администраций совместно с руководителями региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС должны рассмотреть вопрос о включении в состав их состава представителей местного самоуправления.



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала

Львовщина тоже останется "красной"

Эпидемическая ситуация на Львовщине, как и в Луганской области, позволяла покинуть красную зону. Однако нагрузка больниц составляет 49,5%. Большинство больных коронавирусом пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Поэтому Львовская ОГА обратилась в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС с просьбой отсрочить выход из красной зоны, так же как и Луганская. Вероятно, карантинные ограничения могут ослабить к Рождественским праздникам, однако все зависит от количества вакцинированных.

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