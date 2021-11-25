Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про відтермінування виходу з червоної зони просив і перший заступник голови Луганської ОДА Олексій Смирнов.

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Обмеження червоної зони діятимуть і надалі

Керівництву Луганської області, як і Львівської, доручили вжити заходів щодо подальшого контролю за дотриманням карантинних обмежень. Також на рівні об'єднаних територіальних громад здійснюватимуть щоденний моніторинг епідемічної ситуації.

Крім того, керівники обласних державних адміністрацій спільно з керівниками регіональних комісій з питань ТЕБ і НС повинні розглянути питання щодо включення до складу їх складу представників місцевого самоврядування.



Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу

Львівщина теж залишиться "червоною"

Епідемічна ситуація на Львівщині, як і на Луганщині, дозволяла покинути червону зону. Однак навантаженість лікарень становить 49,5%. Більшість хворих на коронавірус пацієнтів перебувають у важкому стані.

Через це Львівська ОДА звернулася до Державної комісії з питань ТЕБ і НС з проханням відтермінувати вихід з червоної зони, так само як і Луганська. Ймовірно, карантинні обмеження можуть послабити до Різдвяних свят, однак все залежить від кількості вакцинованих.

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