В результате войны, которую развязала Россия против Украины, погибло уже 59 человек с Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Вечная память павшим!

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Луганщина уже потеряла 59 своих сыновей и дочерей. Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину!

– написал господин Гайдай.

Напомним, Владимир Зеленский ввел общенациональную минуту молчания в Украине. Ежедневно в 9:00 во всем государстве будут вспоминать украинцев, погибших из-за циничного вторжения России в Украину.

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