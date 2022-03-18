Внаслідок війни, яку розв’язала Росія проти України, загинуло вже 59 людей із Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Вічна пам’ять полеглим!

Важливо На 18 березня заплановані 9 гуманітарних коридорів

Луганщина вже втратила 59 своїх синів та доньок. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну!

– написав пан Гайдай.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запровадив загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні. Щодня о 9:00 у всій державі згадуватимуть українців, які загинули через цинічне вторгнення Росії до України.

Зверніть увагу – історії вбивства цивільних росіянами: дивіться відео