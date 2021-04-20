В Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила схрон с большим количеством оружия. Ее боевики спрятали еще семь лет назад. Среди найденного – даже боевые элементы противотанкового комплекса "Конкурс".

На такую впечатляющую находку сотрудники СБУ наткнулись в городе Приволье. Схрон обустроили в хозяйственном помещении и во дворе частного дома.

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Принадлежит схрон диверсанту незаконных вооруженных формирований. Он сейчас находится в розыске.

Что нашли в схроне:

60 гранатометных выстрелов;

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;

две противотанковые гранаты;

ручную кумулятивную гранату;

боевые элементы к гранатометам;

большое количество патронов различного калибра.

Тайник боевики обустроили еще в 2014 году – когда продолжались бои возле Приволья и Лисичанска.

Обратите внимание! Боевику сообщено о подозрении за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Что такое комплекс "Конкурс"?

Это советский самоходный противотанковый ракетный комплекс. Он предназначен для поражения бронированных целей, разрушения защитных фортификационных сооружений и уничтожения огневых точек.



Тайник обустроили во дворе частного дома / Фото СБУ

Боевик сейчас находится в розыске / Фото СБУ