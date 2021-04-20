На Луганщине обнаружили огромный арсенал: боевики спрятали оружие в 2014
В Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила схрон с большим количеством оружия. Ее боевики спрятали еще семь лет назад. Среди найденного – даже боевые элементы противотанкового комплекса "Конкурс".
Источник:СБУ
На такую впечатляющую находку сотрудники СБУ наткнулись в городе Приволье. Схрон обустроили в хозяйственном помещении и во дворе частного дома.
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Принадлежит схрон диверсанту незаконных вооруженных формирований. Он сейчас находится в розыске.
Что нашли в схроне:
- 60 гранатометных выстрелов;
- 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;
- две противотанковые гранаты;
- ручную кумулятивную гранату;
- боевые элементы к гранатометам;
- большое количество патронов различного калибра.
Тайник боевики обустроили еще в 2014 году – когда продолжались бои возле Приволья и Лисичанска.
Что такое комплекс "Конкурс"?
Это советский самоходный противотанковый ракетный комплекс. Он предназначен для поражения бронированных целей, разрушения защитных фортификационных сооружений и уничтожения огневых точек.
Тайник обустроили во дворе частного дома / Фото СБУ
Боевик сейчас находится в розыске / Фото СБУ
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