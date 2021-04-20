На Луганщині виявили величезний арсенал: бойовики сховали зброю у 2014
У Луганській області Служба безпеки України виявила схрон з великою кількістю зброї. Її бойовики сховали ще сім років тому. Серед знайденого – навіть бойові елементи протитанкового комплексу "Конкурс".
Джерело:СБУ
На таку вражаючу знахідку співробітники СБУ натрапили у місті Привілля. Схрон облаштували у господарському приміщенні та на подвір'ї приватного будинку.
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Належить схрон диверсанту незаконних збройних формувань. Він наразі перебуває у розшуку.
Що знайшли у схроні:
- 60 гранатометних пострілів;
- 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;
- дві протитанкові гранати;
- ручну кумулятивну гранату;
- бойові елементи до гранатометів;
- велику кількість набоїв різного калібру.
Таємну схованку бойовики облаштували ще у 2014 році – коли тривали бої біля Привілля та Лисичанська.
Що таке комплекс "Конкурс"?Це радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс. Він призначений для ураження броньованих цілей, руйнування захисних фортифікаційних споруд і знищення вогневих точок.
Схованку облаштували на подвір'ї приватного будинку / Фото СБУ
Бойовик зараз перебуває у розшуку / Фото СБУ
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