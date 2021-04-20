У Луганській області Служба безпеки України виявила схрон з великою кількістю зброї. Її бойовики сховали ще сім років тому. Серед знайденого – навіть бойові елементи протитанкового комплексу "Конкурс".

На таку вражаючу знахідку співробітники СБУ натрапили у місті Привілля. Схрон облаштували у господарському приміщенні та на подвір'ї приватного будинку.

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Належить схрон диверсанту незаконних збройних формувань. Він наразі перебуває у розшуку.

Що знайшли у схроні:

60 гранатометних пострілів;

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;

дві протитанкові гранати;

ручну кумулятивну гранату;

бойові елементи до гранатометів;

велику кількість набоїв різного калібру.

Таємну схованку бойовики облаштували ще у 2014 році – коли тривали бої біля Привілля та Лисичанська.

Зверніть увагу! Бойовику повідомлено про підозру за участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Що таке комплекс "Конкурс"? Це радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс. Він призначений для ураження броньованих цілей, руйнування захисних фортифікаційних споруд і знищення вогневих точок.

Схованку облаштували на подвір'ї приватного будинку / Фото СБУ

Бойовик зараз перебуває у розшуку / Фото СБУ