Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал, что трансляция также будет осуществляться и на прифронтовые территории.
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В Луганской области построили новую телебашню
На территории Попаснянской тергромады завершили строительство радиотелевизионной станции.
Украинский контент снова станет доступным на части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей,
– отметил Чернышев.
Он добавил, что телебашня – стратегически важный объект, ведь на прифронтовых территориях с 2014 года частично отсутствует украинское радио - и телевещание. Всего примерно 200 тысяч человек с обеих сторон линии разграничения будут иметь доступ к украинскому контенту.
Телебашня в Луганской области / Фото Минрегиона
Характеристики телебашни
- Конструкция башни является уникальной инженерной разработкой. Ее высота достигает 150 метров, вес – почти 100 тонн.
- Предполагается, что телебашня обеспечит трансляцию примерно 30 каналов цифрового телевидения и 8 радиоканалов.
- Проект радиотелевизионной станции "Камышеваха" стал победителем открытого конкурса Минрегиона в 2018 году среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за деньги государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.