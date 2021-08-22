Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал, что трансляция также будет осуществляться и на прифронтовые территории.

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В Луганской области построили новую телебашню

На территории Попаснянской тергромады завершили строительство радиотелевизионной станции.

Украинский контент снова станет доступным на части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей,

– отметил Чернышев.

Он добавил, что телебашня – стратегически важный объект, ведь на прифронтовых территориях с 2014 года частично отсутствует украинское радио - и телевещание. Всего примерно 200 тысяч человек с обеих сторон линии разграничения будут иметь доступ к украинскому контенту.



Телебашня в Луганской области / Фото Минрегиона

Характеристики телебашни