Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що трансляція також буде здійснюватися і на прифронтові території.
Читайте також Треба розвивати дистанційне навчання для учнів з окупованих територій, – Кремінь
На Луганщині побудували нову телевежу
На території Попаснянської тергромади завершили будівництво радіотелевізійної станції.
Український контент знову стане доступним на частині окупованих територій Донецької та Луганської областей,
– зазначив Чернишов.
Він додав, що телевежа – стратегічно важливий об'єкт, адже на прифронтових територіях з 2014 року частково відсутнє українське радіо- та телемовлення. Загалом приблизно 200 тисяч людей з обох сторін лінії розмежування матимуть доступ до українського контенту.
Телевежа на Луганщині / Фото Мінрегіону
Характеристики телевежі
- Конструкція вежі є унікальною інженерною розробкою. Її висота сягає 150 метрів, вага – майже 100 тонн.
- Передбачається, що телевежа забезпечить трансляцію приблизно 30 каналів цифрового телебачення та 8 радіоканалів.
- Проєкт радіотелевізійної станції "Комишуваха" став переможцем відкритого конкурсу Мінрегіону у 2018 році серед проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за гроші державного бюджету, отримані від Європейського Союзу.