Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що трансляція також буде здійснюватися і на прифронтові території.

Читайте також Треба розвивати дистанційне навчання для учнів з окупованих територій, – Кремінь

На Луганщині побудували нову телевежу

На території Попаснянської тергромади завершили будівництво радіотелевізійної станції.

Український контент знову стане доступним на частині окупованих територій Донецької та Луганської областей,

– зазначив Чернишов.

Він додав, що телевежа – стратегічно важливий об'єкт, адже на прифронтових територіях з 2014 року частково відсутнє українське радіо- та телемовлення. Загалом приблизно 200 тисяч людей з обох сторін лінії розмежування матимуть доступ до українського контенту.



Телевежа на Луганщині / Фото Мінрегіону

Характеристики телевежі