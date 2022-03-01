На Луганщине россияне разбросали мины в виде коробок со спичками

Цинизм русских захватчиков поражает. Они создали мины в виде спичечных коробков и разбрасывают по городу.

Жителей области призвали быть максимально осторожными из-за действий оккупантов. Их предостерегают от того, чтобы поднимать коробки от спичек на улицах.

Обратите внимание В результате обстрелов в Харькове погиб иностранный студент

Не поднимайте с земли спичечные коробки синего цвета – это мины. Будьте осторожны,

– предостерегают в Луганской ОГА.

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