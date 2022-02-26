На Луганщине военные ООС уничтожили российские танки и забрали оружие

26 февраля 2022 , 20:17
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Источник:

пресс-центр ООС

Украинские военнослужащие держат оборону в Луганской области. По состоянию на 20 часов уничтожили несколько танков.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил 26 февраля. Российские оккупанты продолжают терять людей и вооружение.

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По предварительной информации, удалось уничтожить 2 российских танка и боевую машину пехоты.

Кроме этого, украинские защитники захватили 3 противотанковых пушки МТ-12.

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Автор: Євгенія Пласконь