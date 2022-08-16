Источники 24 канала в спецслужбах рассказали, что теперь организуют так называемых "волонтеров". Поедут они в оккупированный Луганск.
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"Волонтеров" нашли среди студентов
Ничего лучше захватчики не придумали, как добровольно принудительно отправить в оккупированный Луганск студентов якобы "волонтерить". Это все больше похоже на практику СССР, когда целые отряды возили в поля копать картошку.
Теперь же российские студенческие отряды отправят 45 волонтеров в оккупированный Луганск во второй половине августа. Они должны стать частью педагогических, медицинских и строительных отрядов.
Первая группа будет состоять из 30 человек и должна заехать в российский Ростов 15 и 16 августа. Там им должны провести инструктаж. Он продлится даже не один полный день, ведь уже 17 августа они должны отправиться в Луганск. Вторая группа из пропутинской партии "единая россия" приедет на место 20 августа.
Что происходит в оккупированной Луганской области
- На оккупированных территориях продолжают взрываться склады россиян. Вечером 15 августа "хлопок" был в Донецкой и Луганской областях. Сообщалось о взрывах в поселке Родаково в Алчевском районе Луганской области. Местные жители писали, что звуки были со склада оккупантов. Было так громко, что "вибрировал дом".
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что, несмотря на все попытки, российские войска не могут полностью захватить территорию Луганской области. Это свидетельствует о значительном истощении армии оккупантов.
- Также в квазиреспублике Луганской области заявляли, что не будут воевать за своих так называемых "побратимов" из Донбасса. Боевики ссылаются на то, что уже отпраздновали "день победы". И, мол, хватит с них того всего.
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