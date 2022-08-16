Источники 24 канала в спецслужбах рассказали, что теперь организуют так называемых "волонтеров". Поедут они в оккупированный Луганск.

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"Волонтеров" нашли среди студентов

Ничего лучше захватчики не придумали, как добровольно принудительно отправить в оккупированный Луганск студентов якобы "волонтерить". Это все больше похоже на практику СССР, когда целые отряды возили в поля копать картошку.

Теперь же российские студенческие отряды отправят 45 волонтеров в оккупированный Луганск во второй половине августа. Они должны стать частью педагогических, медицинских и строительных отрядов.

Первая группа будет состоять из 30 человек и должна заехать в российский Ростов 15 и 16 августа. Там им должны провести инструктаж. Он продлится даже не один полный день, ведь уже 17 августа они должны отправиться в Луганск. Вторая группа из пропутинской партии "единая россия" приедет на место 20 августа.

Что происходит в оккупированной Луганской области

На оккупированных территориях продолжают взрываться склады россиян. Вечером 15 августа "хлопок" был в Донецкой и Луганской областях. Сообщалось о взрывах в поселке Родаково в Алчевском районе Луганской области. Местные жители писали, что звуки были со склада оккупантов. Было так громко, что "вибрировал дом".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что, несмотря на все попытки, российские войска не могут полностью захватить территорию Луганской области. Это свидетельствует о значительном истощении армии оккупантов.

Также в квазиреспублике Луганской области заявляли, что не будут воевать за своих так называемых "побратимов" из Донбасса. Боевики ссылаются на то, что уже отпраздновали "день победы". И, мол, хватит с них того всего.

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