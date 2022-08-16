Джерела 24 каналу в спецслужбах розповіли, що тепер організовують так званих "волонтерів". Поїдуть вони до окупованого Луганська.

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"Волонтерів" знайшли серед студентів

Нічого кращого загарбники не придумали, як добровільно примусово відправити до окупованого Луганська студентів нібито "волонтерити". Це дедалі більше схоже на практику СРСР, коли цілі загони возили в поля копати картоплю.

Тепер же російські студентські загони відправлять 45 волонтерів до окупованого Луганська в другій половині серпня. Вони мають стати частиною педагогічних, медичних та будівельних загонів.

Перша група складатиметься з 30 осіб і мала б заїхати до російського Ростова 15 та 16 серпня. Там їм мають провести інструктаж. Він триватиме навіть не один повний день, адже вже 17 серпня вони мають вирушити в Луганськ. Друга група з пропутінської партії "єдіная росія" приїде на місце 20 серпня.

Що відбувається на окупованій Луганщині

На окупованих територіях продовжують вибухати склади росіян. Ввечері 15 серпня "бавовна" була на Донеччині та Луганщині. Повідомляли про вибухи у селищі Родакове, що в Алчевському районі Луганщини. Місцеві жителі писали, що звуки були зі складу окупантів. Було так гучно, що "вібрував дім".

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що попри усі намагання, російські війська не можуть повністю захопити територію Луганської області. Це свідчить про значне виснаження армії окупантів.

Також у квазіреспубліці на Луганщині заявляли, що не будуть воювати за своїх так званих "побратимів" із Донеччини. Бойовики посилаються на те, що вже відсвяткували "день перемоги". І, мовляв, досить із них того всього.

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