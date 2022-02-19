Луганск стал похожим на бутылку пива, брошенную на скамье

Я гуляю по Луганску. Солнечный февральский день, в котором за морозом угадывается быстрая весна. И будто из-за амнезии, толчками, ты внезапно замечаешь, каким неуютным стал твой город. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Призраки из прошлого

И снова ты привычно идешь по своим делам, не замечая этого. Диссонанс режет глаз внезапно, когда ты видишь что-то новое или после отпуска, когда по возвращении взгляд способен выхватывать эти контрасты.

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А присмотревшись, ты перестаешь замечать внешние трубы отопления, укутанные одеялами, неубранные ветки, что лежат еще с декабрьской непогоды, запертые киоски "Водомера", которые внезапно оказались убыточными после сенсационной "национализации" в конце декабря.

Взгляд видит то, что ему привычно видеть – милые надписи на асфальте от последнего школьного выпускного, мальчика, который вышел поиграть в футбол на поле, что подтаяло, цветы на окнах в многоэтажках.

Вместо некогда ухоженных улиц сейчас луганчане наблюдают упадок и руины / Фото Ольги Черненко

Серость неживого города

Хотя в целом картина внутри квартала печальная. Школа, которую начали утеплять и не закончили, а утеплитель уже раздуло ветром и непогодой. Попытки уберечь от вандализма общей железной калиткой отдельные входы в каждый класс начальной школы, надписи и вмятины на тыльной стороне школы.

Город давно стал похожим на бутылку пива, которая нужна, пока она полна, а после – ее забывают на скамье. Город прошлого, теней, почти забытых историй, открытых канализационных люков, попыток обезопасить свое жилье и сделать его тихой гаванью и оплотом уюта в беспокойном мире.

И самое ужасное не то, что происходит, а то, что ты не видишь этого и перестаешь замечать, потому что все стало привычным – грязь, необустроенность, раскопки в трубах отопления. Ты радуешься солнцу, но не замечаешь открытых люков впереди. И сгоревший киоск между домами, и карусель без сидений, как ирония, становятся привычными – так везде, так всегда, так, наверное, должен быть. И ребенок привычно не замечает этого, радуясь тому, что карусель без сидений до сих пор крутится, потому что растет в этом городе всю свою жизнь.

Луганск превратился в серый и неухоженный город / Фото Ольги Черненко

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Нелюбовь

А знаете, что меня поразило в последнее время? В музее истории Луганска на Карла Маркса с трепетом рассказывают историю нашего города. Какой путь оно прошло, каким было. И, самое удивительное, во всем чувствуется трепетное отношение горожан к Луганску. Уважение, гордость, стремление сделать его лучше, любовь к родному городу, независимо от того, где прожил большую часть жизни луганчанин. Нескрываемая гордость за свой город.

И ничего из этого сейчас нет. Все, что транслируют социальные сети, – это бесконечный поток критики переполненных мусорных баков, грязи, неухоженного города, который давно перестали уважать его жители и живут здесь лишь потому, что деваться некуда.

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