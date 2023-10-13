Россияне боятся, что удары по объектам направляют местные жители временно оккупированной области. Враг пытается запретить доступ в интернет и проверяет все телефоны, в том числе у детей. Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он рассказал, к каким еще провокациям прибегают оккупанты и зачем сносят шахты в Луганской области.
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Оккупанты контролируют местных жителей
Как рассказал Гайдай, россияне пытаются умалчивать о случаях, когда Силы обороны мощно отрабатывают по местам скопления российских военных и техники в Луганской области.
Кроме того, оккупанты контролируют все средства массовой информации, поэтому местные жители не могут прочитать правдивую информацию о "хлопке", который очень часто происходит.
Однако люди все равно снимают результаты "хлопка", посылают видео в местные чаты и впоследствии информация распространяется по всему интернету.
Но официальная позиция – просто молчать,
– подчеркнул Сергей Гайдай.
Россияне проверяют телефоны у детей
Как отметил экс-председатель Луганской ОВА, во временно оккупированных городах есть специальные российские отряды, которые проверяют гаджеты местных жителей.
Даже детей иногда останавливают, и могут проверить, что в телефоне: фото и видеоматериалы, какие сайты человек посещал,
– подчеркнул Гайдай.
По его словам, иногда оккупанты могут отправлять провокационные сообщения родственникам или знакомым задержанного. Таким образом, россияне смотрят на обратную реакцию: если ответ проукраинский – начинают репрессивные действия.
Оккупанты пытаются сделать невозможным доступ к интернету
Россияне используют любые возможности для идентификации людей на временно оккупированных территориях. С одной стороны, оккупанты разрешили доступ в интернет через верификацию. С другой стороны, враг пытается полностью запретить использование интернета.
Они очень боятся, что кто-то внутри оккупированной области корректирует обстрелы Сил обороны по военным объектам,
– сказал экс-председатель Луганской ОВА.
Как отметил Гайдай, гражданские жители оккупированной Луганской области рассказывают, что находятся в умеренной безопасности, если не находятся рядом с военными объектами во время обстрелов. Ведь украинские военные действительно наносят удары по российским ремонтным базам, штабам, казармам и складам БК.
Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео
Тогда как оккупанты атакуют мирных жителей, смешивая населенные пункты Украины с землей.
Зачем противник уничтожает шахты
Как рассказал Гайдай, в Луганской области россияне продолжают уничтожать шахты, в том числе обогатительную фабрику "Комендантская".
По словам Гайдая, оккупантам безразлично на рабочие места, поэтому уничтожают такие объекты по трем причинам:
- россияне забирают комбайны, вывозят их в Россию и там устанавливают;
- враг режет и продает оборудование из металла – банальный заработок;
- противник мобилизует мужчин и отправляет на передовую, когда закрываются шахты.
На какие направления враг отправляет войско из Луганской области
Гайдай подчеркнул, что Луганщина продолжает оставаться мощным логистическим хабом для врага. Оккупанты накапливают технику и личный состав в области. Впоследствии направляется туда, где критически необходима живая сила или оружие.
Следовательно, из логистического хаба россияне отправляют войско и технику на несколько направлений:
- Кременная, Белогоровка Луганской области;
- Сватово, Купянск Харьковской области;
- Бахмут Донецкой области.
Луганская область: что известно
- В Луганской области оккупанты убили своих собратьев, ибо они были слишком любознательны. Ими стали 43-летний Дмитрий Коробицын и 40-летний Дамир Мазитов. Их задушили ремнем сослуживцы из воинской части, ибо они расследовали загадочную гибель третьего.
- 29 сентября в Луганской области погиб украинский воин 42-летний Александр Пастух из Хмельнитчины на позывной "Добрый". Александр был командиром третьей роты второго стрелкового батальона имени Тараса Хаммера и погиб во время выполнения боевого задания возле Кременной.
- Ранее экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что в Луганской области оккупанты подготовили военный корпус численностью 20 тысяч человек только на Кременском направлении. Враг пытается локально штурмовать украинские позиции.