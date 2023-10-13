Росіяни бояться, що удари по об'єктах скеровують місцеві жителі тимчасово окупованої області. Ворог намагається заборонити доступ в інтернет та перевіряє усі телефони, зокрема у дітей. Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він розповів, до яких ще провокацій вдаються окупанти та навіщо зносять шахти на Луганщині.

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Окупанти контролюють місцевих жителів

Як розповів Гайдай, росіяни намагаються замовчувати випадки, коли Сили оборони потужно відпрацьовують по місцях скупчення російських військових та техніки в Луганській області.

Крім того, окупанти контролюють усі засоби масової інформації, тому місцеві жителі не можуть прочитати правдивої інформації про "бавовну", яка дуже часто відбувається.

Однак люди однаково знімають результати "бавовни", надсилають відео в місцеві чати й згодом інформація розповсюджується всім інтернетом.

Але офіційна позиція – просто мовчати,

– підкреслив Сергій Гайдай.

Росіяни перевіряють телефони у дітей

Як зазначив ексголова Луганської ОВА, у тимчасово окупованих містах є певні спеціальні російські загони, які перевіряють гаджети місцевих жителів.

Навіть дітей іноді зупиняють, й можуть перевірити, що в телефоні: фото та відеоматеріали, які сайти людина відвідувала,

– наголосив Гайдай.

За його словами, іноді окупанти можуть відправляти провокаційні повідомлення родичам чи знайомим затриманого. У такий спосіб росіяни дивляться на зворотну реакцію: якщо відповідь проукраїнська – починають репресивні дії.

Окупанти пробують унеможливити доступ до інтернету

Росіяни використовують будь-які можливості, аби ідентифікувати людей на тимчасово окупованих територіях. З одного боку, окупанти дозволили доступ в інтернет через верифікацію. З іншого боку, ворог намагається повністю заборонити користування інтернетом.

Вони дуже бояться, що хтось всередині окупованої області корегує обстріли Сил оборони по військових об'єктах,

– сказав ексголова Луганської ОВА.

Як зауважив Гайдай, цивільні жителі окупованої Луганщини розповідають, що перебувають у помірній безпеці, якщо не знаходяться поряд з військовими об'єктами під час обстрілів. Адже українські військові справді завдають ударів по російських ремонтних базах, штабах, казармах та складах БК.

Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивитися відео

Натомість окупанти атакують мирних жителів, змішуючи населені пункти України із землею.

Навіщо противник знищує шахти

Як розповів Гайдай, на Луганщині росіяни продовжують знищувати шахти, зокрема збагачувальну фабрику "Комендантська".

За словами Гайдая, окупантам байдуже на робочі місця, тому знищують такі об'єкти з трьох причин:

росіяни забирають комбайни, вивозять їх до Росії й там встановлюють;

ворог ріже та продає обладнання з металу – банальний заробіток;

противник мобілізує чоловіків й відправляє на передову, коли закриваються шахти.

На які напрямки ворог відправляє військо з Луганщини

Гайдай наголосив, Луганщина продовжує залишатися потужним логістичним хабом для ворога. Окупанти накопичують техніку та особовий склад в області. Згодом направляють туди, де критично необхідна жива сила чи зброя.

Відтак з логістичного хабу росіяни відправляють військо й техніку на кілька напрямків:

Кремінна, Білогорівка Луганської області;

Сватове, Куп'янськ Харківської області;

Бахмут Донецької області.

Луганська область: що відомо