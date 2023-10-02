Захисник мав позивний "Добрий". Він був командиром третьої роти другого стрілецького батальйону імені Тараса Хаммера.

Важливо В Україні на війні загинув громадянин Естонії з позивним "Стінгер"

Що відомо про загиблого Героя

У Війтовецькій громаді розповіли, що Олександр Пастух народився 23 травня 1981 року. Він навчався у Війтовецькій школі, а після 6 класу із родиною переїхав до Києва.

Згодом чоловік вступив до київського технікуму електронних приладів, а потім – здобув вищу освіту на кафедрі політології філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

Життя Сашка було складним та тернистим. Він – величезний патріот і націоналіст. І за свої націоналістичні та патріотичні ідеї був політичним в'язнем у період із 2004 по 2014 рік, а це, майже, половина його короткого життя,

– розповіли про Героя.

У 2014 році Олександр став добровольцем до лав батальйону "Азов". А після повномасштабного вторгнення з 24 лютого був у складі другого стрілецького батальйону ДУК "Правий сектор".

Шляхетність, відвага і добре серце – це назавжди чесноти Олександра. Він ніколи не скаржився на війні, а був впевнений у своїх поглядах і вчинках. У виснажливих боях і труднощах – мотивував не здаватися, не скиглити та продовжувати.

На жаль, Олександр загинув 29 вересня під час виконання бойового завдання біля Кремінної, що на Луганщині. Прощання з Героєм відбудеться у Києві 4 жовтня. Поховають його на Лісовому кладовищі.

Олександр загинув на Луганщині / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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