В Луганске оккупанты объявили мобилизацию пожилых мужчин, – Генштаб

Российская армия в результате нападения на Украину понесла большие потери. С пополнением рядов оккупантов враг имеет огромные трудности.

Мобилизация резерва в России испытывает провал. Вместо тысяч желающих подписать контракт в военкоматах подписывают только десятки россиян. Так что враг ищет альтернативные пути пополнения своих рядов.

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Мобилизация пожилых мужчин

Оккупационные власти Луганска объявили очередную волну мобилизации для того, чтобы пополнить подразделения, понесшие потери в боях с ВСУ. Призывниками стали мужчины до 65 лет.

Российские оккупанты осуществляют рейды по коммунальным предприятиям и заводам. При обнаружении мужчин призывного возраста они принудительно направляют их в военкоматы.

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