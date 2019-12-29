Луганские и донецкие боевики выехали в Майорское для обмена пленными, – РосСМИ

Представители луганских боевиков уже выехали в Донецкую область к контрольно-пропускному пункту "Майорское". Там должен произойти обмен пленными между боевиками и официальной украинской властью. Вслед за ними в Майорское выехала и колонна с донецкими боевиками.

Так называемая "представительница" поддерживаемого Россией бандформирования Ольга Кобцева рассказала, что накануне был утвержден окончательный список людей для обмена. Об этом пишет российский "Интерфакс".

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По ее словам, окончательный формат обмена станет известным только в момент самого обмена.

Так же уже везут украинцев для обмена и донецкие боевики. Российское издание "ТАСС" сообщает, что из Макеевки, где боевики удерживали военнопленных, выехала автоколонна с пленниками.

В то же время журналистка 24 канала рассказала, что в сторону КПВВ "Майорское" по дороге из Бахмута стоит много правоохранителей, в частности, полицейских, ведущих дежурство.



Полицейские дежурят по дороге из Бахмута в Майорское / фото: Лиза Герасимюк

Что известно об обмене пленными?

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

Передача удерживаемых между Украиной и подконтрольными РФ боевиками должна пройти 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.

Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году.