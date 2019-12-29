Луганські і донецькі бойовики виїхали до Майорського для обміну полоненими, – РосЗМІ

Представники луганських бойовиків вже виїхали у Донецьку область до контрольно-пропускного пункту "Майорське". Саме там має відбутися обмін полоненими між бойовиками та офіційною українською владою. Слідом за ними до Майорського виїхала і колона з донецькими бойовиками.

Так звана "представниця" підтримуваного Росією бандформування Ольга Кобцева розповіла, що напередодні було укладено остаточний список людей для обміну. Про це пише російський "Інтерфакс".

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За її словами, остаточний формат обміну стане відомим лише у момент самого обміну.

Так само вже везуть українців для обміну і донецькі бойовики. Російське видання "ТАСС" повідомляє, що з Макіївки, де бойовики утримували військовополонених, виїхала автоколона з бранцями.

Водночас журналістка 24 каналу розповіла, що у бік КПВВ "Майорське" по дорозі з Бахмута стоять багато правоохоронців, зокрема, поліцейських, які ведуть чергування.



Поліцейські чергують по дорозі з Бахмута до Майорського / фото: Ліза Герасимюк

Що відомо про обмін полоненими?

Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

Передача утримуваних між Україною та підконтрольними РФ боовиками має пройти 29 грудня об 11 годині на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області.

Для обміну українські суди вже звільнили з-під варти низку скандальних особистостей. Серед них і троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.