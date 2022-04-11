Как отметил глава Луганской ОВА, в области не осталось невредимых объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. А каждый обстрел Сергей Гайдай называет целеустремленным терактом.

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Россияне знают, куда они бьют

Глава ОВА подчеркнул, что у оккупантов есть информаторы. Они помогают врагам бить, в том числе и по магазинам с людьми и складам с продуктами.

Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья,

– подчеркнул он.

Сергей Гайдай добавил, что оккупанты продолжают разрушать многоэтажки и частные дома в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Кременной.

Ранее в Северодонецке захватчики разрушили частную клинику и школу, а в Золотом – спортивный объект.

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