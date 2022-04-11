Як зазначив глава Луганської ОВА, в області не залишилося неушкоджених об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. А кожен обстріл Сергій Гайдай називає цілеспрямованим терактом.

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Росіяни знають, по чому вони б'ють

Очільник ОВА підкреслив, що в окупантів є інформатори. Вони й допомагають ворогам вдаряти зокрема і по магазинах з людьми та складах з продуктами.

Тому кожен обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Руський мир", який залишає без житла,

– наголосив він.

Сергій Гайдай додав, що окупанти продовжують руйнувати багатоповерхівки та приватні будинки у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому та Кремінній.

Раніше у Сєвєродонецьку загарбники зруйнували приватну клініку та школу, а в Золотому – спортивний об'єкт.

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