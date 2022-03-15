В Луганской области полностью или частично обесточены 36 населенных пунктов, без газа – 30

В Луганской области полностью или частично обесточены 36 населенных пунктов, без газоснабжения – 30. В результате страдают почти 100 тысяч человек.

Такую информацию сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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22 населенных пункта обесточены полностью, 14 – частично. Почти 100 тысяч человек – без света и тепла. "Ремонтировать уже нечего",

– отметил Сергей Гайдай.

По его словам, по состоянию на данный момент, из-за повреждения котельной КП "Северодонецктеплокоммунэнерго", в Северодонецке отключено 180 многоквартирных домов и почти уничтожены внутридомовые сети централизованного теплоснабжения АО "Северодонецка ТЭЦ".

Гайдай также сообщил, что в Лисичанске из-за отсутствия электро- и водоснабжения прекращена работа 11 котельных КП "Лисичансктеплосеть". В частности, из-за разрушения электросетей без воды остаются 9000 абонентов в городе Попасная и 5600 – в селе Карбонит.

Фото работ спасателей в Луганской области:

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