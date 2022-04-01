Как отметил Сергей Гайдай, у 20 тысяч жителей области снова есть доступ к свету. Теперь осталось возобновить поставки воды.
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Без света сидели 125 тысяч жителей области
Так, в последний день марта, рассказывает Сергей Гайдай, свет отсутствовал в Рубежном, Северодонецке, а также части Лисичанска. Также известно, что обесточенными 31 марта оставались и меньшие населенные пункты области.
Местные мастера, рискуя собственными жизнями, сумели починить одну из высоковольтных линий. Известно, что восстановить электроэнергию им удалось и в старой части Северодонецка.
Сергей Гайдай добавил, что все еще без света остаются 33 населенных пункта области. Среди них 21 – полностью, а 12 – частично.
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