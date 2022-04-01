Як зазначив Сергій Гайдай, 20 тисяч мешканців області знову мають доступ до світла. Тепер залишилося відновити постачання води.

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Без світла сиділи 125 тисяч мешканців області

Так, в останній день березня, розповідає Сергій Гайдай, світло було відсутнє у Рубіжному, Сєвєродонецьку, а також частині Лисичанська. Також відомо, що знеструмленими 31 березня залишалися й менші населені пункти області.

Місцеві майстри, ризикуючи власними життями, зуміли полагодити одну з високовольтних ліній. Відомо, що відновити електроенергію їм вдалося і в старій частині Сєвєродонецька.

Тож тепер в області без світла залишається не 124 914 абонентів, а 103 649.

Сергій Гайдай додав, що все ще без світла залишаються 33 населені пункти області. З-поміж них 21 – повністю, а 12 – частково.

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