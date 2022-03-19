Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что режим тишины согласовали на 19 марта, начиная с 9:00.
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Россияне сейчас продолжают обстрелы
Впрочем, россияне пока продолжают хаотичные нерегулярные артиллерийские обстрелы городов области.
Мы ждем 9 утра, когда должен установиться режим тишины, чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты тем, кто остается,
– пояснил Гайдай.
Председатель ОВА отметил, что гуманитарный коридор согласован на высоком уровне. Поэтому есть большие надежды, что договоренность будет успешной.
Откуда будут эвакуировать людей:
- из Северодонецка,
- из Рубежного,
- из Попасной,
- из Лисичанска,
- из Новозолотаревки – поезд около 14:00.
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