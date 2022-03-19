Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що режим тиші погодили на 19 березня, починаючи із 9:00.
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Росіяни наразі продовжують обстріли
Втім росіяни поки продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли міст області.
Ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися режим тиші, щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається,
– пояснив Гайдай.
Голова ОВА зауважив, що гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Отож є великі сподівання, що домовленість буде успішною.
Звідки евакуюватимуть людей:
- з Сєвєродонецька,
- з Рубіжного,
- з Попасної,
- з Лисичанська.
- з Новозолотарівки – потяг близько 14:00.
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