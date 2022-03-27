В Луганской области у более 95 тысяч жителей нет света, Попасная и Рубежное без воды
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Российские оккупанты продолжают уничтожать критическую инфраструктуру в Луганской области. Из-за обстрелов врага у более 95 тысяч жителей Луганщины нет света.
Без света 32 населенных пункта Луганской области
Об этом в своем телеграме написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что 95 312 потребителей находятся без электроэнергии.
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По информации Гайдая, на данный момент обесточены 32 населенных пункта Луганской области. Сообщается, что 12 населенных пунктов без света частично, а еще 20 – полностью.
Ситуация с водой и газом
Глава Луганской ОВА сообщил, что без газа остаются около 41 000 абонентов. Газоснабжения нет в 27 населенных пунктах – 23 полностью и 5 частично.
В городах Рубежное и Попасная отсутствует водоснабжение. Также частично ограничена подача воды на Золотое и села Горной общины.
Проблемы с подачей воды есть в Северодонецке и Лисичанске.
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