Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские наемники постоянно уничтожают инфраструктуру. Но ремонтники продолжают делать все возможное, чтобы устранять повреждения.

Читайте также В Рубежном 5 пострадавших и 1 погибший человек, в районе разрушены еще 11 домов

Газ вернули в дома 28 тысяч жителей Луганской области

Газовики продолжают приятно удивлять: россияне уничтожают инфраструктуру, а наши ремонтники находят материалы, топливо и сырье, выезжают, едва стихают обстрелы, и возвращают газ в дома,

– подчеркнул он.

Сейчас известно, что без газа остаются 34 населенных пункта Луганской области. 26 полностью, а 8 – частично. В общей сложности говорится о 102 244 абонентах.

Также без света все еще 28 населённых пунктов: 16 полностью и 12 частично. Поэтому без электроэнергии в Луганской области 94 312 потребителей.

Что касается водоснабжения, то оно отсутствует в Рубежном, Попасной, Лисичанске, Нижнем, Нижнем-1, Новотошковке. Также частично ограничено оно в Северодонецке и других населенных пунктах области.

Достойно внимания – Выступление Зеленского перед Советом Безопасности ООН 5 апреля – смотрите видео: