Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські найманці невпинно нищать інфраструктуру. Але ремонтники продовжують робити все можливе, щоб усувати пошкодження.

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Газ повернули у домівки 28 тисяч мешканців Луганщини

Газовики продовжують приємно дивувати: росіяни нищать інфраструктуру, а наші ремонтники знаходять матеріали, паливо та сировину, виїжджають, ледве згаснуть обстріли, і повертають газ в домівки,

– наголосив він.

Наразі відомо, що без газу залишаються 34 населені пункти Луганської області. 26 повністю, а 8 – частково. Загалом мовиться про 102 244 абонентів.

Також без світла все ще 28 населених пунктів: 16 повністю та 12 частково. Відтак без електроенергії на Луганщині 94 312 споживачів.

Що стосується водопостачання, то воно відсутнє у Рубіжному, Попасній, Лисичанську, Нижньому, Нижньому-1, Новотошківці. Також частково обмежене воно у Сєвєродонецьку й інших населених пунктах області.

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