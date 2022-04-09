ВСУ "выкашивают" рашистов

По информации местных источников аналитического отдела "Правое Дело", в оккупированном Луганске зафиксирована колонна автомобилей скорой помощи в количестве до десяти единиц, которая в сопровождении автобуса марки ПАЗ номер регистрации ЛК3982 двигалась в направлении областной больницы.

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Стоит отметить, что в луганские больницы ежедневно привозят до 150 раненых оккупантов, которым за неимением медицинского персонала не всегда могут оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Спасать оккупантов никто не хочет

Дело в том, что самопровозглашенное "министерство здравоохранения" пророссийских боевиков испытывает острую проблему обеспечения лечебных заведений медицинскими кадрами. Сегодня оккупационная "администрация" не в состоянии полностью обеспечить специалистами не только удаленные от оккупированного Луганска лечебно-профилактические учреждения, но и больницы и медицинские центры самого Луганска, которые несут основную нагрузку по оказанию медицинской помощи.

В настоящее время особенно остро вопрос обеспечения медицинскими кадрами ощущается в таких оккупированных городах, как Первомайск, Краснодон, Ровеньки, Кировск и Славяносербск.

Из-за нехватки квалифицированной медицинской помощи смертность среди раненых оккупантов, по оценкам местных источников, достигает 40%.

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Наибольший дефицит медицинские учреждения испытывают во врачебных кадрах по специальностям хирургического профиля, а именно: врачах-анестезиологах, хирургах, нейрохирургах, травматологах, офтальмологах. Недостает также врачей станции скорой и неотложной медицинской помощи.

В отдаленных населенных пунктах на территории оккупированных частей Луганской области из-за отсутствия медицинских кадров не работают или вообще отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты первой неотложной помощи.

Задолженности по выплатам заработной платы и неуверенность в завтрашнем дне заставляют квалифицированные медицинские кадры искать лучшую долю на контролируемых ВСУ территориях и в РФ.

Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!

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