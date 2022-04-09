ЗСУ "викошують" рашистів

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу "Права Справа", в окупованому Луганську зафіксована колона автомобілів швидкої допомоги в кількості до десяти одиниць, яка в супроводі автобусу марки ПАЗ номер реєстрації ЛК3982 рухалася в напрямку обласної лікарні.

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Варто зауважити, що до луганських лікарень щодня привозять до 150 поранених окупантів, яким через брак медичного персоналу не завжди можуть надати кваліфіковану медичну допомогу.

Рятувати окупантів ніхто не хоче

Річ у тім, що самопроголошене "міністерство охорони здоров"я" проросійських бойовиків відчуває гостру проблему забезпечення лікувальних закладів медичними кадрами. Сьогодні окупаційна "адміністрація" не в змозі повністю забезпечити спеціалістами не тільки віддалені від окупованого Луганська лікувально-профілактичні установи, але й лікарні та медичні центри самого Луганська, які несуть основне навантаження з надання медичної допомоги.

Наразі особливо гостро питання забезпечення медичними кадрами відчувається в таких окупованих містах, як Первомайськ, Краснодон, Ровеньки, Кіровськ та Слов'яносербськ.

Через нестачу кваліфікованої медичної допомоги смертність серед поранених окупантів, за оцінками місцевих джерел, сягає до 40%.

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В "рускому мірі" лікуються лише подорожником

Найбільший дефіцит медичні установи відчувають у лікарських кадрах за спеціальностями хірургічного профілю, а саме: лікарях-анестезіологах, хірургах, нейрохірургах, травматологах,офтальмологах. Бракує також лікарів станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

У віддалених населених пунктах на території окупованих частин Луганської області через відсутність медичних кадрів не працюють або взагалі відсутні фельдшерсько-акушерські пункти першої невідкладної допомоги.

Заборгованості з виплат заробітньої плати та невпевненість в завтрашньому дні змушують кваліфіковані медичні кадри шукати кращої долі на контрольованих ЗСУ територіях та в РФ.

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