Зловісні сигнали

Причому захоплення цієї влади може відбуватися навіть не стільки воєнним шляхом, скільки політичним. Дуже пильно спостерігаю за ситуацією у Молдові. І деякі речі, що відбуваються там, мені останнім часом не дуже подобаються. Напрошуються дуже чіткі паралелі з тим, що відбувалося в Україні до війни.

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Пам'ятаю, як 3 місяці тому в Україні починали нагнітати цей страх серед мирного населення. Пам'ятаєте замінування шкіл, метро і так далі? Мої знайомі, котрі виїхали до Молдови 2 тижні тому, почали сигналізувати, що те саме почалося там. Почалися "замінування" освітніх та інших закладів.

Це мене відразу насторожило, – зрозуміло, що йде дуже потужна психологічна війна. В тому числі вона йде зараз на території Молдови. За таких обставин молдовське керівництво зважує всі ризики, які можуть мати місце щодо держави.

Проросійський дурман

Ситуація всередині – не настільки політично стабільна, скажімо так. Якщо ви звернете увагу на соціологію, яка була опублікована кілька днів тому, то насправді лише 40% молдован – на боці України. Водночас, приблизно 25% кажуть, що Росія все правильно робить.

І цей момент, він якраз таки пояснює страх Санду. Вона опинилася між двох вогнів. Як ви пам'ятаєте, Санду прийшла на свою посаду президентки як проєвропейська лідерка. Вона приїжджала до Києва, вела переговори з президентом Зеленським. Навіть заявляла про те, що треба спільно рухатися до Європейського союзу. Намічалися дуже великі європейські програми з тим, щоби обидві наші країни розвивалися.

Але, я так розумію, що вплив експрезидента Додона на молдовську політику до сьогодні є дуже великим. Для багатьох громадян Молдови Росія залишається джерелом економічної стабільності. Навіть попри те, що значна частина з них має румунські паспорти. А відтак вони не хочуть ризикувати своїм рівнем життя.

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Пані президентка розуміє, враховуючи політичну кон'юнктуру, яка складається в її країні, що, рубаючи з плеча, може дійсно накликати на себе гнів більшої частини електорату та дати можливість зміцнити позиції проросійським силам. Що означатиме їх фактичне повернення до влади.

У разі приєднання до санкцій зрозуміло, що люди будуть відчувати себе економічно менш захищеними. Тамтешня економіка дуже чутлива до таких санкцій. Крім того, Санду розуміє, що Росія може повернути свою військову машину через Придністров'я і захопити Молдову.

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