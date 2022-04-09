Зловещие сигналы

Причем, захват этой власти может происходить даже не столько военным путем, сколько политическим. Очень внимательно наблюдаю за ситуацией в Молдове. И некоторые происходящие там вещи мне в последнее время не очень нравятся. Напрашиваются очень четкие параллели с происходящим в Украине до войны.

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Помню, как три месяца назад в Украине начинали нагнетать этот страх среди мирного населения. Помните заминирование школ, метро и так далее? Мои знакомые, выехавшие в Молдову 2 недели назад, начали сигнализировать, что тоже началось и там. Начались "заминирования" образовательных и других заведений.

Это меня сразу насторожило, – понятно, что идет очень мощная психологическая война. В том числе, она идет сейчас на территории Молдовы. В таких обстоятельствах молдавское руководство взвешивает все риски, которые могут иметь место в отношении государства.

Пророссийский дурман

Ситуация внутри – не столь политически стабильна, скажем так. Если вы обратите внимание на социологию, опубликованную несколько дней назад, то на самом деле только 40% молдаван – на стороне Украины. В то же время примерно 25% говорят, что Россия все правильно делает.

И этот момент, он как раз объясняет страх Санду. Она очутилась между двумя огнями. Как вы помните, Санду пришла на свой пост президентом как проевропейский лидер. Она приезжала в Киев, вела переговоры с президентом Зеленским. Даже заявляла о том, что нужно сообща двигаться в Европейский союз. Намечались очень большие европейские программы с тем, чтобы обе наши страны развивались.

Но, я так понимаю, что влияние экс-президента Додона на молдавскую политику до сих пор очень велико. Для многих людей Молдовы Россия остается источником экономической стабильности. Даже несмотря на то, что большая часть из них имеет румынские паспорта. Следовательно, они не хотят рисковать своим уровнем жизни.

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Госпожа президент понимает, учитывая политическую конъюнктуру, которая складывается в ее стране, что, рубя с плеча, может действительно навлечь на себя гнев большей части электората и дать возможность укрепить позиции пророссийским силам. Что означает их фактическое возвращение к власти.

В случае присоединения к санкциям ясно, что люди будут чувствовать себя экономически менее защищенными. Местная экономика очень чувствительна к таким санкциям. Кроме того, Санду понимает, что Россия может вернуть свою военную машину через Приднестровье и захватить Молдову.

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