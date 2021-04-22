В Рубежном, расположенном в Луганской области, 22 апреля случился пожар в воинской части. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

Детали пожара в Рубежном

В Луганской облгосадминистрации заявили, что ситуация контролируемая. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

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В штабе Операции Объединенных сил рассказали журналистам 24 канала, что сейчас обстоятельства пожара устанавливают.

По данным "Суспільного", на территории воинской части прогремело несколько взрывов. Впоследствии огонь вспыхнул в подсобном помещении.

Что известно о пострадавших

В результате пожара якобы пострадал один военнослужащий. Его отвезли в реанимационное отделение Кременской больницы. Издание пишет, что боец получил 14% ожогов поверхности тела. Он находится в тяжелом состоянии.



Пожар в Рубежном



На территории воинской части прогремели взрывы