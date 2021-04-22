В Луганской области произошел пожар в воинской части: фото
В Рубежном, расположенном в Луганской области, 22 апреля случился пожар в воинской части. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.
Источник:Луганская ОГА
Детали пожара в Рубежном
В Луганской облгосадминистрации заявили, что ситуация контролируемая. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.
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В штабе Операции Объединенных сил рассказали журналистам 24 канала, что сейчас обстоятельства пожара устанавливают.
По данным "Суспільного", на территории воинской части прогремело несколько взрывов. Впоследствии огонь вспыхнул в подсобном помещении.
Что известно о пострадавших
В результате пожара якобы пострадал один военнослужащий. Его отвезли в реанимационное отделение Кременской больницы. Издание пишет, что боец получил 14% ожогов поверхности тела. Он находится в тяжелом состоянии.
Пожар в Рубежном
На территории воинской части прогремели взрывы
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