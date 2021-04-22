На Луганщині трапилася пожежа у військовій частині: фото
У Рубіжному, що на Луганщині, 22 квітня трапилася пожежа у військовій частині. За попередніми даними, відбулося займання бензовозу.
Джерело:Луганська ОДА
Деталі пожежі у Рубіжному
У Луганській облдержадміністрації заявили, що ситуація контрольована. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння.
Читайте також На Чернігівщині 3-річні двійнята постраждали в пожежі: одна дитина загинула
У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли журналістам 24 каналу, що наразі обставини пожежі встановлюють.
За даними "Суспільного", на території військової частини пролунало кілька вибухів. Згодом вогонь спалахнув у підсобному приміщенні.
Що відомо про постраждалих
У результаті пожежі нібито постраждав один військовослужбовець. Його відвезли у реанімаційне відділення Кремінської лікарні. Видання пише, що боєць отримав 14% опіків поверхні тіла. Він перебуває у важкому стані.
Пожежа у Рубіжному
На території військової частини прогриміли вибухи
Поділитися новиною