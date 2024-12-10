Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Brasil 247. Сейчас президент Бразилии чувствует себя хорошо.

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Что известно о состоянии Лулы да Сильвы

Секретарь по социальным коммуникациям Пауло Пимента отметил, что Луис Инасиу Лула да Силва перенес краниотомию в отделении Сан-Паулу госпиталя Sírio-Libanês после того, как анализы обнаружили внутричерепное кровоизлияние в результате бытового несчастного случая, который произошел 19 октября.

Согласно информации от больницы, процедура была проведена для дренирования гематомы, обнаруженной после того, как Лула почувствовал головную боль и прошел МРТ в отделении Бразилиа-ду-Сирио-Ливань. Операция прошла успешно, без осложнений, и президент уже выздоравливает.

Справка! Краниотомия – это нейрохирургическая операция, во время которой временно удаляют часть черепа, чтобы получить доступ к мозгу. Этот метод применяют для лечения внутричерепных кровоизлияний, удаления опухолей, устранения аневризм или лечения черепно-мозговых травм.



После завершения операции удаленный костный участок возвращается на место и закрепляется.

В случае президента Лулы была необходима операция, чтобы дренировать гематому, уменьшить давление на мозг и предотвратить более серьезные осложнения, таким как постоянное неврологическое повреждение.

После краниотомии время восстановления зависит от объема вмешательства и клинического состояния пациента. Медицинское наблюдение в ближайшие недели будет иметь решающее значение для обеспечения полного выздоровления президента.

Пауло Пимента подчеркнул, что за состоянием здоровья Лулы внимательно следит медицинская команда больницы. Он также пообещал обнародовать новую информацию о его состоянии.

Стоит отметить, что в октябре глава Бразилии упал и ударился затылком, врачи уже предупреждали об угрозе внутреннего кровотечения.