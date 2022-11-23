Лука Модрич – первый игрок, сыгравший в трех десятилетиях на ЧМ и ЧЕ: путь капитана

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич установил уникальный рекорд. Он – первый игрок в истории футбола, сыгравший на чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.

На счету хорвата Чемпионаты мира 2006, 2014, 2018 и 2022 годов. Модричу также пришлось сыграть и на четырех Евро: 2008, 2012, 2016 и 2020 годах.

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Свой дебютный крупный турнир тогда 21-летний Модрич сыграл на Мудниале-2006 в Германии. Хорваты не смогли квалифицироваться в раунд плей-офф, заняв третье место в группе. Лука на ЧМ-2006 сыграл два матча, дважды выйдя на замену на 15 минут против сборной Австралии (2:2) и сборной Японии (0:0). Из сборной Бразилии шанс выйти на поле будущий обладатель золотого мяча не получил, тогда хорваты уступили сопернику со счетом 1:0.

Продолжил свой путь Модрич на Евро-2008 в Австрии и Швейцарии. Тогда его команде удалось отфеерить групповой этап (хорваты выиграли все 3 матча) и выйти в 1/4 турнира, где они уступили сборной Турции. Лука Модрич на Евро-2008 провел три полных матча, пропустив только матч против сборной Польши. Забил Лука на турнире 1 мяч с пенальти против Австрии, а вот в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале против Турции Лука отличиться не смог, что повлияло на финальный результат – вылет из турнира.

Следующий вызов и снова Евро. В этот раз 2012 в Украине и Польше. Хорватам из группы выйти не удалось, они заняли третье место. Соревновались в первом этапе с командой Модрича Испания, Италия (впоследствии игравшие в финале Евро) и сборная Ирландии. Лука отыграл тогда все три матча группового этапа, в котором хорваты выиграли только Ирландию. Результативными действиями Модрич на турнире не отличился.

2014 год, Чемпионат Мира в Бразилии. Снова Хорватия квалифицируется на турнир, но выйти им из группы снова не удалось. Хорватам это помешали хозяйка турнира Бразилия и Мексика. Хорваты заняли третье место, поскольку обыграли сборную Камеруна 4:0. Лука отыграл все матчи группового этапа, но снова без голевых действий.

На проходившем во Франции Евро-2016 Хорватии выбраться из группы наконец удалось. Но вот дошли они только до 1/8 турнира, где вылетели от будущих чемпионов сборной Португалии. На этом турнире Лука провел все четыре матча сборной Хорватии и отличился одним забить мячом в ворота Турции.

Прошедший в России ЧМ-2018 стал для Модрича самым успешным. Тогда сборной Хорватии удалось выйти в финал Мундиаля, но там уже уступить сборной Франции со счетом 4:2. Лука провел все 7 матчей на турнире и забил гол в ворота Аргентины и Нигерии в группе и отдал голевую передачу в четвертьфинале против России.

На Евро-2020, которое проходило по всей Европе, сборной Луки Модрича удалось добраться до 1/8 финала, где они вылетели от Испании. Капитан Хорватии провел на этом турнире все 4 матча своей команды и забил гол в ворота сборной Шотландии в групповом этапе.

Возможно, последний свой турнир Модрич проводит в этом году на Чемпионате Мира-2022 в Катаре. Лука вышел с капитанской повязкой в матче против Марокко, но голевых действий от него в поединке не было.

Лука Модрич сыграл 13 матчей на Чемпионатах Мира, забил 2 гола и отдал 1 ассист. На Евро хорватский кеп отыграл 15 матчей, забил 2 гола. В общей сложности количество матчей Модрича за сборную хорватии насчитывает 154 матча, в которых он отличился 23 голами.