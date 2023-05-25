Эти слова Лукашенко 24 Каналу прокомментировал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. Несколько раньше Лукашенко раскрыл правду о своей болезни и заявил, что "не собирается умирать".

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Истерика Лукашенко

Лукашенко зачитал речь, где дважды повторил слово "контрнаступление" и отметил, что россияне очень его боятся. Однако потом назвал это дезинформацией и с интересной формулировкой "мы так переломили ход битв за Сталинград и под Курском" сказал, что никакого контрнаступления ВСУ не будет.

Диктатор назвал неразумными атаки, где силы, по его мнению, на фронте 1 к 5 в количестве живой силы и техники. Основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL зацепился за фразу Лукашенко "мы изменили ход сражений за Сталинград и Курск".

Какое отношение к Курской битве вообще имеет Лукашенко? Что означает "мы"? Это черта, которая его отличает. Он себя приравнивает к большим людям, мол, "мы принимали решения",

– отметил Азаров.

Азаров об истерике Лукашенко из-за контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Лукашенко боится контрнаступления

Лукашенко боится контрнаступления, потому об этом и говорит. Если бы эта проблема его не интересовала, то и речи об этом вообще не было бы. Его страх подтверждается, в частности, тем, что в Гомельской области началось строительство оборонительных сооружений.

Белорусы начали устанавливать "зубы дракона", КПП, мешки с песком складывать вокруг зданий. То есть, на Лукашенко действует тема контрнаступления. Он будто ободряет население, говоря, что это дезинформация, а реально оказывает действия в противовес контрнаступлению.

"Боится, что все-таки украинцы пойдут в атаку и в том числе могут перейти на территорию Беларуси", - отметил основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL.

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