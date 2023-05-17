Об этом 24 Каналу сообщил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, проблемы со здоровьем Лукашенко могут многим развязать руки.

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"Мы же не знаем степени его болезни – то ли он прихварывает под свои 68 лет, то ли его отравили, то ли какие-то текущие заболевания", – сказал Фейгин.

Кто заинтересован в устранении Лукашенко

Правозащитник отметил, что Москва заинтересована в устранении Лукашенко, потому что он много артачится. Путин презирает белорусского коллегу и считает его недостойным во многих вещах – в частности, из-за отказа вводить белорусскую армию на территорию Украины.

Москва очень хотела привлечь Беларусь, и Лукашенко склонялся к этому. Но возникли обстоятельства, которые позволили ему из этой ситуации выпрыгнуть,

– добавил Фейгин.

Политик отметил, что в целом территорию Беларуси как площадку для агрессии против Украины используют меньше.

Украина предупредила Лукашенко

По мнению Фейгина, Украина не пожалеет ракет, если Лукашенко отважится повторить трюк Путина 24 февраля. Он не сомневается, что в свое время Украина вместе с союзниками займется Беларусью, но нужно выждать паузу до переломного момента.

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Беларусы устали от Лукашенко

Беларусь также заинтересована в том, чтобы избавиться от самопровозглашенного президента. 9-миллионный народ устал от него, его детей и коррупции.

Правозащитник считает, что Лукашенко уже близится к возрасту, когда люди его не понимают. Постепенно он становится анахронизмом.

Почти всегда слабость диктатора развязывала руки его окружению, чтобы избавиться от него. Фейгин убежден, что такая же судьба ждет и Лукашенко. Если самопровозглашенный президент действительно умрет, ввяжутся многие игроки – из России в частности.

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