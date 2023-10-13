Поднимаясь по лестнице, Александр Лукашенко едва удержался на ногах, информирует 24 Канал со ссылкой на видео от канала NEXTA. Глава Беларуси уже успел прокомментировать это в своем стиле.

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Лукашенко чуть не упал

В Бишкеке 13 октября прошло заседание совета глав государств СНГ. Накануне в страну прилетел российский диктатор Владимир Путин, который впервые за время получения ордера на арест от Международного уголовного суда выехал за границу. А также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Утром он очень спешил на заседание и чуть не упал на лестнице. Лукашенко почти уверенно преодолевал одну за другой ступеньку с зонтиком в руках. Но на последней оступился и едва скатился вниз. От неожиданности он смешно развел руками в стороны, а затем отдал зонт охраннику. Так что погода в этот день точно была "не летная" для белорусского диктатора.

Впоследствии самопровозглашенного президента Беларуси спросили, что стало причиной потери равновесия. На что Лукашенко ответил в своем стиле: "Не дождетесь" – пишут белорусские телеграмм-каналы. Но это утверждение довольно спорно, какой бы смысл ни подразумевался.

Напомним, в этом году Александр Лукашенко имел немалые проблемы со здоровьем. Говорилось, что его даже доставили в президентскую клинику в Дроздах. В мае он довольно долго исчез с информационного поля, а потом появился с перебинтованной рукой. Некоторые эксперты отмечали, что Лукашенко нуждается в операциях на позвоночник и колено.

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