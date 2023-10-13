Поднимаясь по лестнице, Александр Лукашенко едва удержался на ногах, информирует 24 Канал со ссылкой на видео от канала NEXTA. Глава Беларуси уже успел прокомментировать это в своем стиле.
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Лукашенко чуть не упал
В Бишкеке 13 октября прошло заседание совета глав государств СНГ. Накануне в страну прилетел российский диктатор Владимир Путин, который впервые за время получения ордера на арест от Международного уголовного суда выехал за границу. А также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Утром он очень спешил на заседание и чуть не упал на лестнице. Лукашенко почти уверенно преодолевал одну за другой ступеньку с зонтиком в руках. Но на последней оступился и едва скатился вниз. От неожиданности он смешно развел руками в стороны, а затем отдал зонт охраннику. Так что погода в этот день точно была "не летная" для белорусского диктатора.
Впоследствии самопровозглашенного президента Беларуси спросили, что стало причиной потери равновесия. На что Лукашенко ответил в своем стиле: "Не дождетесь" – пишут белорусские телеграмм-каналы. Но это утверждение довольно спорно, какой бы смысл ни подразумевался.
Напомним, в этом году Александр Лукашенко имел немалые проблемы со здоровьем. Говорилось, что его даже доставили в президентскую клинику в Дроздах. В мае он довольно долго исчез с информационного поля, а потом появился с перебинтованной рукой. Некоторые эксперты отмечали, что Лукашенко нуждается в операциях на позвоночник и колено.
Александр Лукашенко: последние новости
- Беларусь во главе с Лукашенко похищает украинских детей. Теперь самопровозглашенный президент планирует показать представителям иностранного дипломатического корпуса так называемые "места проживания, учебы и оздоровления" несовершеннолетних. В частности, речь идет о детях, которых вывезли в Беларусь из Лисичанска и Северодонецка.
- В Беларуси прошли новые тренировки военных. Вероятно, Лукашенко снова пытается имитировать могущество своего войска.
- Белорусский руководитель выдал новый одиозный указ. Он запретил ввозить, эксплуатировать, хранить и производить дроны на территории страны физическим лицам. Теперь необходимо получить соответствующее разрешение у профильного департамента.