Речь идет о детях, которых россияне незаконно вывезли в Беларусь из Лисичанска и Северодонецка. Какова цель этого действа 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Лукашенко хочет отбелить репутацию

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Беларусь хочет организовать поездку иностранного дипломатического корпуса в депортированные из Украины детей.

Они пытаются продать историю, что все это – гуманитарный проект, направленный на помощь детям, страдающим войной. Но это пропагандистская история,

– подчеркнул Павел Латушко.

В то же время Беларусь и международное сообщество вроде бы забывают, почему детям в Украине нужно оказывать гуманитарную помощь и почему они страдают оккупированными территориями.

Беларусь почему-то не упоминает, откуда российские войска наступали 24 февраля 2022 года и с какой территории долгое время выпускали ракеты в Украину.

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"А теперь вы такие "добренькие дяди" в лице усатого диктатора хотите доказать, какие же вы хорошие. Он (Лукашенко – 24 Канал) просто хочет показать, что только помогает детям во время войны. Но забывает, что виноват, в том, что эти дети страдают", – подчеркнул правозащитник.

Лукашенко хочет изменить трактовку международного права, в котором четко указано, что во время военных конфликтов не допускается перемещение особо уязвимых категорий с оккупированных территорий без разрешения государства и местных. Так же, как запрещено изменять им гражданство. Всё это расценивают как военные преступления.

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