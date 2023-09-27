Беларусь разрешила России использовать свою территорию как плацдарм для скопления и подготовки ее военнослужащих, запуска по Украине ракет и даже для наступления в феврале 2022 года. Несмотря на то, что это общеизвестный факт, у союзницы страны-агрессорки хватает наглости заявлять не только о своем неучастии в войне в Украине, но и о ее "невозможности".

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"Не можем представить" участие Беларуси в войне с Украиной

Циничным заявлением о войне в Украине отметился глава белорусского МИД Сергей Алейник. Он отметил, что якобы не может представить такой ситуации, когда Минск отправил бы свою армию в Украину на "помощь" российским военным.

Кроме того, он подчеркнул, что не считает возможным использование ядерного оружия, которое Россия недавно разместила на территории Беларуси. Мол, это, прежде всего, инструмент защиты.

Однако, по словам Алейника, позиция Минска может кардинально измениться, если на Беларусь нападут.

Традиционный камень в сторону Запада

Еще Алейник начал бесстыдно убиваться над судьбой "братских украинцев", уже полтора года страдающих от войны. И, конечно, в украинском горе обвинил Запад, повторив кремлевский тезис о "намерении воевать до последнего украинца".

К сожалению, Украина и ее народ стали пешкой в большой игре Запада за сохранение собственной глобальной гегемонии,

– заявил министр.

Кроме того, Алейник подчеркнул, что Беларусь и дальше будет "делать все, что может" для достижения мира в соседней стране.

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