Білорусь дозволила Росії використати свою територію як плацдарм для скупчення, та підготовки її військовослужбовців, запуску по Україні ракет та навіть для наступу у лютому 2022 року. Попри те, що це загальновідомий факт, у союзниці країни-агресорки вистачає нахабності заявляти не лише про свою неучасть у війні в Україні, але й про її "неможливість".

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"Не можемо уявити" участь Білорусі у війні з Україною

Цинічною заявою про війну в Україні відзначився очільник білоруського МЗС Сергій Алейнік. Він зазначив, що нібито не може уявити такої ситуації, коли б Мінськ відправив свою армію до України на "допомогу" російським військовим.

Крім того, він підкреслив, що не вважає ймовірним використання ядерної зброї, яку Росія нещодавно розмістила на території Білорусі. Мовляв, це передусім, інструмент захисту.

Однак, за словами Алейніка, позиція Мінська може кардинально змінитися, якщо на Білорусь нападуть.

Традиційний камінь у бік Заходу

Ще Алейнік почав безсоромно побиватися над долею "братніх українців", які вже півтора року страждають від війни. І, звісно, в українському горі звинуватив Захід, повторивши кремлівську тезу про "намір воювати до останнього українця".

На жаль, Україна та її народ стали пішаком у великій грі Заходу за збереження власної глобальної гегемонії,

– заявив міністр.

Крім того, Алейнік наголосив, що Білорусь і надалі "робити все, що може" для досягнення миру у сусідній країні.

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