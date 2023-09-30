Мовиться про дітей, яких росіяни незаконно вивезли до Білорусі з Лисичанська та Сєвєродонецька. Яка мета цього дійства 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Лукашенко хоче відбілити репутацію

Міністерство закордонних справ України повідомило, що Білорусь хоче організувати поїздку іноземного дипломатичного корпусу до депортованих з України дітей.

Вони намагаються продати історію, що все це – гуманітарний проєкт, який направлений на допомогу дітям, що страждають від війни. Але це пропагандистська історія,

– наголосив Павло Латушко.

Водночас Білорусь та міжнародна спільнота начебто забуває, чому дітям в Україні потрібно надавати гуманітарну допомогу і чому вони страждають на окупованих територіях.

Білорусь чомусь не згадує, звідки російські війська наступали 24 лютого 2022 року і з якої території довгий час випускали ракети на Україну.

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"А тепер ви такі "добренькі дядьки" в обличчі вусатого диктатора хочете довести, які ж ви хороші. Він (Лукашенко – 24 Канал) просто хоче показати, що лише допомагає дітям під час війни. Але забуває, що є винним, в тому, що ці діти страждають", – підкреслив правозахисник.

Лукашенко хоче змінити трактування міжнародного права в якому чітко зазначено, що під час військових конфліктів не допускається переміщення особливо вразливих категорій з окупованих територій без дозволу держави та місцевих. Так само як заборонено змінювати їм громадянство. Все це розцінюють як воєнні злочини.

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