Вона стала першим із 2020 року послом країни Європейського Союзу, яка вручила вірчі грамоти Лукашенку. Цим фактом Угорщина фактично визнала легітимною владу білоруського диктатора.

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Лукашенко готовий до діалогу

Також за повідомленням пропагандистського ЗМІ "БелТА", білоруський диктатор прийняв вірчі грамоти ще у 10 послів з Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

Вітаючи нового посла Угорщини в Білорусі Лукашенко зазначив, що Будапешт залишається "давнім та надійним другом Білорусі". "Стосунки" Угорщини та Білорусі, за його словами, "пройшли випробування часом" та вибудовуються" на "прагматизмі та взаємопошані".

Крім того, білоруський диктатор прокоментував пропозицію Угорщини щодо безпеки та мірам довіри в Європі.

Готові до продовження діалогу з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом розв'язання спірних питань тільки мирними переговорами,

– сказав Лукашенко.

Раніше посол Угорщини Зіта Ілона Бенчик вручила копії вірчих грамот главі МЗС Білорусі Сергію Алейнику.

Зверніть увагу! Вручення послом країни Євросоюзу копій вірчих грамот трапилось вперше з 2020 року. До цього моменту останнім послом з країни Європейського Союзу, який вручив копії вірчих грамот міністру закордонних справ Білорусі у 2020 році (тоді цю посаду обіймав Володимир Макей – 24 Канал), був посол Франції Ніколя де Лакост. Нагадаємо, що у 2020 році відбулися так звані "президентські вибори" у Білорусі, за "результатами" яких Лукашенко проголосив себе "президентом".

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