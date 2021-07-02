Лукашенко держит у власти только российская поддержка, – немецкий политолог

Несмотря на все протесты белорусов и санкции ЕС, Александр Лукашенко до сих пор находится у власти. Однако стоит понимать, что большую роль в этом играет Владимир Путин и его режим.

Такое мнение высказал немецкий политолог Андреас Умланд. Он отметил, что Лукашенко делает заявления о Западе, чтобы еще больше укрепить поддержку России.

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В частности, Лукашенко пригрозил канцлеру Германии Ангеле Меркель тем, что выскажет свои претензии. Такие странные высказывания, по мнению Умланда, отражение того, что самопровозглашенный президент Беларуси понимает серьезность санкций Запада против государства.

Это может быть адресовано России. Он надеется, что это укрепит поддержку Путина и его режима для него. Сейчас выглядит так, что эта поддержка – это то, что его еще держит у власти,

– заверил политолог.

Умланд: В Кремле боятся объединения с Беларусью

Во время протестов в Беларуси активно используют белорусский национальный флаг. Это проблема для проекта Союзного государства.

"Если там есть белорусы, которые себя признают отдельной нацией, то, возможно, и в Кремле понимают, что ничего может не выйти с этим союзным государством. Это может быть причиной, почему этот проект до сих пор не реализовали", – объяснил политолог.

Союзное государство – это сверхгосударственное образование России и Беларуси. Согласно договору, который заключили в 1999 году в Москве, Союзное государство должно иметь единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство.

По словам Умланда, возможно, в Кремле опасаются проблем, которые возникнут из-за такого объединения, которое не поддерживает белорусский народ.

Умланд сказал, почему Лукашенко до сих пор у власти: смотрите видео