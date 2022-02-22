"Сватовство" диктаторов

В контексте очередного "сватовства" между РФ и Беларусью, которое произошло совсем недавно (с подписанием совместного документа о формировании общих экономических зон, о едва ли не формировании Союзного государства), в принципе, появление российских войск на территории Беларуси не удивительно.

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Особенно учитывая то, что украинско-белорусская граница занимает 1000 километров. И это огромный участок с точки зрения военного дела. Не так просто отследить перемещение этих войск по территории Беларуси с одного фланга на другой. И это создает дополнительные угрозы для Украины.

Заложник с сожженными мостами

Второй момент – это то, что, по сути, сегодня существует тотальная зависимость самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко от Путина. Другого выхода, кроме как соглашаться на такие капризы российского руководства, у него фактически нет, несмотря на то, что сейчас экономика Беларуси полностью сосредоточена, заточена и зависима от России.

И в условиях недавней посадки самолета Ryanair, на борту которого был представитель, оппозиционный к белорусским властям, наложения дополнительных санкций на Беларусь, существование режима Лукашенко и вообще возможность деятельности белорусской экономики полностью зависимы от России.

Россия прекрасно понимает, что у Лукашенко нет других вариантов выхода, он невольно становится абсолютно таким дешевым, доступным ломом, болтливой головой Путина, который уже даже не выполняет роль руководителя самостоятельного государства. Он просто подневольный человек, который полностью зависит от пожеланий Путина и его политической воли.

Стратегия цепи

Следующий момент, почему это происходит, заключается в том, что военных РФ так или иначе значительно больше, чем в украинской армии. Поэтому они могут себе позволить рассредоточения по территории Беларуси, России, Приднестровья, других территорий. То есть фактически растянуть фланг возможного вмешательства на довольно широкие расстояния в несколько тысяч километров. Что, конечно же, рассредотачивает украинские военные силы и создает сложность для контролирования этих основных точек.

Получается, что возможных точек соприкосновения гораздо больше, чем ресурса украинских военных, и они вынуждены растягиваться на огромных площадях, тем самым усложняя для себя патрулирование или оборону конкретных территорий. И это Путин прекрасно понимает.



Несмотря на все опасения, вряд ли российские оккупанты пойдут в наступление против Украины с территории Беларуси / Фото Getty Images

Виртуальное "наступление"

Все же считаю, что главная цель таких действий не столько вероятное наступление, как создание шантажа, провокаций, хаоса в Украине, нагнетания паники и страха у украинского общества. И по факту каждое движение российской или белорусской армии формирует в Украине очередную спираль нарастания этого напряжения и сплошного хаоса у людей.

Конечно, это влияет не столько на морально-боевой дух украинской армии (он был и остается на очень высоком уровне), как на экономическую ситуацию, курс валют, инвестиционную привлекательность, вообще на психологическое состояние людей, которые впадают в панику и боятся выходить из дома, думают об эвакуации, а не о том, как работать на благо Украины и развивать экономику.

Поэтому, я думаю, собственно из-за того, что мы сейчас в серьезном экономическом кризисе, в том числе, и появились последние новости о том, что ЕС выделяет Украине очередной транш помощи. Кажется, 1,2 миллиарда евро. Я убежден, что эта помощь как раз связана с теми проблемами, которые у нас есть.

Появилась также информация о том, что Украина ежемесячно тратит 2 – 3 миллиарда долларов для сдерживания российской агрессии. На Западе прекрасно понимают те угрозы и проблемы, которые это несет для нашего бюджета. Собственно поэтому и поступает эта помощь и информация о ней.

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Координаты горячей точки неизменны

Мы не можем игнорировать все эти фронты (ни белорусский, ни донбасский, ни на территории России), учитывая, что есть правило – где тонко, там и рвется. Поэтому там, где будет самая слабая защит, там, скорее всего, будет прорыв. Если он планируется. Итак, мы должны контролировать все эти участки.

В то же время я думаю, что наиболее вероятным вариантом и сценарием развития дальнейших событий будет не атака из Беларуси. Это просто для отвлечения внимания и оттягивания сил. Атака, если будет происходить, будет с территории Донбасса. Потому что там, во-первых, серая зона, абсолютно неконтролируемая Украиной. Там уже и так много российской техники, наемников. Это уже довольно горячая фаза конфликта, как мы видим. Они сами себя обстреливают и прибегают к подобным провокациям. Поэтому оттуда, вероятнее всего, и будет.

Глобальная цель – не прорвать всю территорию Украины, как рассказывают, захватить Киев, центральную Украину, а желание хотя бы получить локальный успех в виде отвоевания дополнительной части Донбасса и перенос границы фронта до административных границ украинских Донецкой и Луганской областей.

Это будет гарантировать Путину политическую непогибель. Потому что мы понимаем, что полномасштабное вторжение с бомбардировкой тянет просто на свержение всяческими санкционными инструментами политического режима Путина и возможно даже развала РФ. Поэтому здесь, вероятнее всего, они смогут политически и дипломатически переварить, проглотить все те санкции, которые будут, и удержаться. Следовательно, наиболее вероятное направление – на Донбассе.

Не забывайте! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль осмелится пойти в наступление, – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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